Мероприятие стартует 17 марта. Впервые будет доступен онлайн-показ картин.

В Суздале с 17 по 22 марта пройдёт XXVI Открытый российский фестиваль анимационного кино. Программа мероприятия впервые будет доступна зрителям в прямом эфире на онлайн-платформе с 15 по 23 марта. Об этом ТАСС сообщил директор фестиваля Александр Герасимов.«Мы планируем провести стримы многих деловых мероприятий», - добавил он.Зарегистрироваться на ресурсе сможет любой желающий из России, стран СНГ и Прибалтики.«С 15 марта стартуют спецпоказы и ретроспективы фильмов-победителей прошлых лет, а с 17 марта в эфир выйдут конкурсные работы. В приложении будут доступны все фильмы, за исключением полнометражек», - уточнили в оргкомитете фестиваля.Добавим, что на конкурс заявлено 96 работ, среди которых 27 авторских короткометражных картин, 14 эпизодов сериалов, 22 студенческие работы, 13 фильмов-дебютов, 15 творческих работ прикладной анимации, а также пять полнометражных мультфильмов.