В Химках после падения из окна пятого этажа на улице оказалась рысь. Прибывшие на место сотрудники ветеринарной службы поймали животное, передает телеканал . Хозяина рыси уже отыскали. ..
<a href="https://33live.ru/novosti/10-03-2021-v-ximkax-pojmali-rys.html" target="_blank">В Химках поймали рысь</a> - В Химках после падения из окна пятого этажа на улице оказалась рысь. Прибывшие на место сотрудники ветеринарной службы поймали животное, передает телеканал . Хозяина рыси уже отыскали. ..
[url=https://33live.ru/novosti/10-03-2021-v-ximkax-pojmali-rys.html]В Химках поймали рысь[/url] - В Химках после падения из окна пятого этажа на улице оказалась рысь. Прибывшие на место сотрудники ветеринарной службы поймали животное, передает телеканал . Хозяина рыси уже отыскали. ..