В Химках после падения из окна пятого этажа на улице оказалась рысь. Прибывшие на место сотрудники ветеринарной службы поймали животное, передает телеканал . Хозяина рыси уже отыскали. ..

В Химках после падения из окна пятого этажа на улице оказалась рысь. Прибывшие на место сотрудники ветеринарной службы поймали животное, передает телеканал "". Хозяина рыси уже отыскали. Скоро он заберет зверя.