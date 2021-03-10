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Самые интересные новости - только у нас
Смерть помешала владимирскому автору детективов Татьяне Поляковой закончить новую книгу
К юбилею Героя труда Алисы Аксеновой подготовил выставку созданный ею музей
Во Владимирской области ужесточен порядок технического осмотра автобусов
Во Владимирской области в зону затопления попадет 1400 домов
Во владимирском "Кванториуме" создают игрушки для слабовидящих детей
"Энергосбыт Волга" проводит весенюю акцию во Владимирской области
Владимирские футболистки победили в турнире к 8 марта
Во Владимире прошел первый показ моды для детей и подростков