В эти минуты во Владимире в Свято-Успенском Княгинином монастыре прощаются с писательницей, автором авантюрно-иронических романов Татьяной Поляковой. Она ушла из жизни в международный женский день.

В эти минуты во Владимире в Свято-Успенском Княгинином монастыре прощаются с писательницей, автором авантюрно-иронических романов Татьяной Поляковой. Она ушла из жизни в международный женский день.В 38 лет она поменяла горшки в детском саду на перо писателя. Выпускница филфака Ивановского университета, краснодипломница Татьяна Полякова начинала воспитателем. Пришлось пойти, чтобы ребенка устроили в детский сад. Проработала там 14 лет , в последние годы заведующей, но в конце девяностых ушла. Время было тяжелое. Зарплату не платили. Сидя дома, решила заняться написанием детективов.Татьяна Полякова (Роганова) , писатель ( съемки 13.01 .2004 ):- Я очень любила детективы. Ну и в общем испытала тогда некое разочарование, потому что детективов было много, а вот а мой вкус почитать было нечего. То есть мне хотелось чего -то ужасно оптимистичного, чего- смешного, таких невероятных приключений каких-то, может быть глупых даже, но таких оптимистичных по крайней мере, может быть потому что время было такое не очень оптимистичное.)) Издание первой книги "Тонкая штучка" - тоже детективная история. В 1997 году Татьяна отдала рукопись владимирскому поэту Владимиру Пучкову. Тот ее прочитал и, без разрешения автора, отвез в издательство "Эксмо". Там книга понравилась. Татьяне позвонили с предложением напечатать. Так с истории Ольги Рязанцевой-главной героини романа - началась звездная писательская карьера Поляковой. О Рязанцевой она написала 10 книг. Эту историю даже экранизировали.Татьяна Полякова ( Роганова ) , писатель (съемки 13.01 .2004):- Оказалось мои сказки кому-то еще симпатичны.Татьяна была человеком ироничным. В издательстве и жанр для Поляковой специально придумали- авантюрно-ироничный детектив. Но в отличие от героинь Татьяна была сугубо домашним человеком. Семья у нее всегда была на первом месте.Татьяна Полякова ( Роганова ) , писатель (съемки 13.01 .2004):- Я очень дистанцируюсь от своих героинь. Потому, что я пишу авантюрные детективы прежде всего. То есть мои героини авантюристки. Я по складу своему совершенно не авантюрный человек.Татьяну трудно было представить без улыбки. Она всегда задорно смеялась, рассказывая какую-нибудь смешную историю. За 22 года ПОлякова написала 95 романов. Многие из них экранизированы. Была в рейтинге самых издаваемых авторов в стране. Входила в пятерку вместе с Реем Брэдбери, Достоевским и Донцовой. Но популярность не сказалась на отношение Татьяны к людям. Друзья у нее были старые- проверенные. Многим помогала , но тихо , незаметно. Последние 7 лет Полякова сражалась с болезнью. При этом никогда не жаловалась, работала ежедневно. Последнюю книгу начала писать в январе . Но жизнь внесла свои коррективы. Писательницы не стало 8 марта.Вера Куликова, Вести-Владимир.