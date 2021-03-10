Чёрно-белые провели товарищеский поединок с командой “Волна” из посёлка городского типа Ковернино Нижегородской области. Матч проходил на стадионе в Нижнем Новгороде. Противник

Чёрно-белые провели товарищеский поединок с командой “Волна” из посёлка городского типа Ковернино Нижегородской области. Матч проходил на стадионе в Нижнем Новгороде. Противник владимирских футболистов также выступает в ПФЛ, но в другой группе – Урал-Приволжье. Встреча состоялась 10 марта в час дня. Уже через 2 минуты после начала матча владимирцы пропустили. Впрочем, через несколько минут чёрно-белые