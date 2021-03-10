В результате мальчик был доставлен в больницу. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

Во Владимире на улице Мира около 14.20 произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. По предварительной информации областной полиции, водитель автобуса сбил 16-летнего подростка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате мальчик был доставлен в больницу. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, в рамках которой устанавливаются все обстоятельства происшествия.Комментарий заместителя начальника ОГИБДД УМВД России по городу Владимиру Александра Кузина.