Направлено в суд уголовное дело по факту контрабанды анаболических стероидов.

Направлено в суд уголовное дело по факту контрабанды анаболических стероидов.Расследованием установлено, что 18 августа 2020 года 32-летний обвиняемый, находясь у себя дома, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заказал анаболические стероидные препараты, содержащие в своем составе сильнодействующие вещества, ограниченные к обороту на территории РФ. В счет оплаты покупки и ее доставки с территории республики Беларусь, он перевел денежные средства в размере 4 200 рублей на счет «Qiwi-кошелька» неустановленного лица.Впоследствии в почтовом отделении он получил посылку, содержащую заказанные препараты и был задержан сотрудниками органов внутренних дел, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал в полном объеме. Ему в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или без такового и с ограничением свободы на срок до 1,5 лет или без такового.Уголовное дело будет рассмотрено Октябрьским районным судом города Владимира.