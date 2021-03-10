Мероприятия пройдут с учётом пандемийных ограничений.

Жители Владимира и гости города смогут проводить зиму, отметить Масленицу и встретить весну на восьми праздничных площадках, расположенных в парках и скверах областного центра.Как сообщает пресс-служба мэрии, Масленицу владимирцы вынуждены будут праздновать с учётом требований Роспотребнадзора.В субботу 13 марта в 12:00 в сквере у Красносельского пруда на улице Комиссарова горожан ждёт программа «Золовкины посиделки».В 12:00 на площади Мира в микрорайоне Лесной пройдут гулянья под названием «Широкая масленица».В воскресенье 14 марта в 11:00 в парке «Дружба» в рамках программы «Гуляй, Масленица - перезагрузка» для посетителей парка подготовлено красочное обрядовое действо в исполнении артистов из ДК Молодежи, а также концерт, конкурсы, фото-зоны и многое другое.В 11:00 в парке «Добросельский» жителей Владимира ждёт «Добрая Масленица». Здесь развернут торговые ряды с масленичными угощениями и тематические фото-зоны. Завершится праздник традиционным сожжением чучела Масленицы и дискотекой.В 12:00 в Центральном парке культуры и отдыха на улице Мира состоится «Царская Масленица». На главной сцене выступят фольклорные коллективы, будут организованы анимационные программы и спортивные состязания. На «Ярмарке мастеров» соберутся ремесленники с мастер-классами и выставкой-продажей авторских изделий.В 12:00 в Загородном парке жителей ждёт «Красочная Масленица в Загородном - 2021». Главной «героиней» мероприятия станет большая масленичная кукла с четырёхметровой косой в расписном сарафане.В 12:00 сквер у областного суда на площади Победы примет гостей с концертной программой и праздничной ярмаркой.В 12:00 на площади у ДК в микрорайоне Оргтруд откроется программа «Эй, гуляй народ, Масленица в гости идет!». Владимирцев здесь ждёт ярмарка, конкурсы и интерактивная программа.Добавим, что с более подробной программой масленичных гуляний можно ознакомиться на горадминистрации.Организаторы обращают внимание участников праздника на необходимость соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции и просят с пониманием отнестись к действующим ограничениям.