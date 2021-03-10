32-летнему мужчине грозит 10 лет лишения свободы за контрабанду анаболических стероидов. Как установило следствие, в 2020-м году мужчина заказал в Интернете стероиды, которые содержат в своем

32-летнему мужчине грозит 10 лет лишения свободы за контрабанду анаболических стероидов. Как установило следствие, в 2020-м году мужчина заказал в Интернете стероиды, которые содержат в своем составе сильнодействующие вещества, ограниченные на территории РФ. Мужчина оплатил доставку с территории Беларуси, на стероиды потратил 4 200 рублей. Мужчина не знал, что уже взят на крючок правоохранителей. Он