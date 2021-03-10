На М-7 около двух часов дня во Владимире в районе РТС произошла массовая авария с погибшим. По предварительной информации пресс-службы полиции, столкнулись 4 автомобиля. Погиб 70-летний

На М-7 около двух часов дня во Владимире в районе РТС произошла массовая авария с погибшим. По предварительной информации пресс-службы полиции, столкнулись 4 автомобиля. Погиб 70-летний водитель Рено Дастер. Судя по кадрам очевидцев, Дастер врезался во впереди стоящий автомобиль Лексус. Тот по инерции въехал в седан, который затем стукнул кроссовер. Очевидцы в соцсетях предположили, что