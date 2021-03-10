Она скончалась 8 марта.

Во Владимире простились с известной писательницей Татьяной Поляковой. Отпевание состоялось 10 марта в Свято-Успенском Княгинином монастыре. Похоронили её на Улыбышевском кладбище рядом с храмом Всех Святых.Напомним, что автор 95 романов после продолжительной болезни в ночь на 8 марта на 62-ом году жизни. Последние семь лет она боролась с онкологическим заболеванием.Как отмечают коллеги, она никогда не жаловалась и работала ежедневно. Последнюю книгу Татьяна Викторовна начала писать в январе, но закончить произведение ей было не суждено.Редакция «33Live.Ru» выражает соболезнования родным и близким Татьяны Поляковой.