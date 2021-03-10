Несколько десятков человек пришли проститься с известным автором авантюрных детективов. Прощание проходило утром 10 марта в Свято-Успенском Княгинином монастыре во Владимире. Напомним, она

Несколько десятков человек пришли проститься с известным автором авантюрных детективов. Прощание проходило утром 10 марта в Свято-Успенском Княгинином монастыре во Владимире. Напомним, она скончалась после тяжёлой болезни 8 марта. Свою писательскую карьеру Татьяна Полякова начала в середине 90-х. За всё время она издала более 90 книг, они разошлись тиражом более 30 миллионов экземпляров. Писательница вошла