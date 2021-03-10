На стройплощадке у дома №8 на улице Всесвятской в Юрьевце.

На стройплощадке у дома №8 на улице Всесвятской в Юрьевце.Сигнал поступил накануне в 19 часов 21 минуту. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение кабины башенного крана. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 4 кв. м. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники, 8 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.