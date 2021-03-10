Теперь у организации есть два месяца на обжалование постановления суда.

Во Владимирской области Арбитражный суд признал «Р.К. Инвестиционную Славянскую риэлторскую компанию» банкротом и назначил конкурсного управляющего.Фемида установила, что компания не выполняет свои обязательства – строящиеся многоэтажки не сданы, работы не ведутся, степень готовности объектов – низкая.Известно, что в период с 2010 по 2020 год в отношении застройщика было возбуждено 23 исполнительных производства на сумму 76 млн рублей. На сегодняшний день сумма задолженности составляет 35 млн рублей.Напомним, что фирма возводит несколько многоквартирных домов в историческом центре Владимира между улицами Комсомольской, Володарского, Музейной и Подбельского.Теперь у организации есть два месяца на обжалование постановления суда.