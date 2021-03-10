Александру Степанову грозит реальный тюремный срок

Уголовное дело в отношении журналиста «Томикса» Александра Степанова, который обвиняется в экстремизме, передано в суд.Напомним, что в январе он в Твиттере убивать единороссов. Позднее запись была удалена. Автор признал свою вину и раскаялся, а пресс-служба реготделения «Единой России» разместила обращение к правосудию с призывом не арестовывать мужчину.Однако дело всё равно возбудили. Сообщается, что СУ СК РФ по Владимирской области и УФСБ завершили расследование.Теперь судьбу Александра Степанова решит суд.