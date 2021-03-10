Компания-заказчик новой платной автомагистрали «Автодор» разместила вакансии для них в региональном Кадровом центре.

Компания-заказчик новой платной автомагистрали «Автодор» разместила вакансии для них в региональном Кадровом центре.Требуются рабочие, водители, инженеры, проектировщики, машинисты, сметчики, уборщики, мастера участков, прорабы.Напомним, масштабные около деревни Столбищи и в пойме реки Ворша.Также известно, что во Владимирской области .М-12 планируют в 2024 году. Общая протяженность магистрали - 794 км. Для реализации проекта будут изъяты земельные участки как у простых жителей, так и у предприятий. В опубликованных значатся 22 участка как с постройками, так и без в и 30 в .