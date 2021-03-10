Напомним, что 2021 году на предоставление единовременной выплаты молодым специалистам в аграрной сфере в областном бюджете заложено 630 тысяч рублей.

В своём аккаунте Вконтакте губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сообщил, что всё больше молодых аграриев могут рассчитывать на господдержку.«Утверждение ФЗ «О молодёжной политике», по которому к молодёжи теперь относятся россияне в возрасте до 35 лет, позволило повысить возрастной ценз для претендентов на меру поддержки с 30 до 35 лет», - уточнил глава региона.Напомним, что 2021 году на предоставление единовременной выплаты молодым специалистам в аграрной сфере в областном бюджете заложено 630 тысяч рублей.«Если спрос превысит выделенный объём средств, то помощью будут обеспечены абсолютно все молодые профессионалы АПК», - такое поручение дал Владимир Сипягин департаменту сельского хозяйства области.