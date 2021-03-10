Владимирскими следователями оказывается помощь следственным органам Республики Беларусь в расследовании серии особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних.

Владимирскими следователями оказывается помощь следственным органам Республики Беларусь в расследовании серии особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних.По версии следствия, в апреле 2018 года неустановленное лицо, используя псевдоним, посредством соцсети вело интимную переписку с 11-летней девочкой и шантажом принудило ее направить ему свои интимные фотографии. Аналогичные преступления им также совершены в отношении двух потерпевших, проживающих на территориях Владимирской и Пензенской областей.В ходе расследования установлено, что подозреваемый в совершении указанных преступлений находится на территории Республики Беларусь. В рамках межведомственного взаимодействия осуществлен обмен информацией с компетентными органами Республики Беларусь, также им переданы сведения об установлении более 20 несовершеннолетних потерпевших, находящихся на их территории.В марте 2021 года на территории иностранного государства во взаимодействии с правоохранительными органами Республики Беларусь с участием следователя-криминалиста СК России проведен комплекс следственных и иных процессуальных действий, в результате которых к совершению особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних установлена причастность 43-летнего жителя Республики Беларусь. В настоящее время мужчина заключен под стражу. Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся.Для дальнейшего расследования уголовное дело в отношении подозреваемого будет передано следователями СК России по Владимирской области следственным органам Республики Беларусь.