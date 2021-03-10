По данным на 10 марта, второй этап вакцинации «Спутником V» прошли 26349 жителей.

Во Владимирской области от коронавируса привились уже 40016 человек. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе обладминистрации.По данным на 10 марта, второй этап вакцинации «Спутником V» прошли 26349 жителей.«За время с начала массовой иммунизации населения в регион поступило почти 56 тысяч доз», - уточнили в департаменте здравоохранения Владимирской области.Запись на вакцинацию открыта на сайте госуслуг, электронной регистратуры Владимирской области и по единому номеру 122.