На три меньше, чем накануне. По суточному приросту заболевших мы откатились к середине октября. Общее количество заражённых теперь 28 468. В лидерах антирейтинга Владимир (+ 19 заболевших за

На три меньше, чем накануне. По суточному приросту заболевших мы откатились к середине октября. Общее количество заражённых теперь 28 468. В лидерах антирейтинга Владимир (+ 19 заболевших за сутки). Второе место у Мурома (13 новых КОВИД-носителей). На третьем месте Гусь-Хрустальный (7 новых заболевших). Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 6 410 случаев