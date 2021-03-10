На территории Владимирской области за прошедшие сутки 10 марта 2021 года лабораторно подтверждено 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 10 марта 2021 года лабораторно подтверждено 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.(19 сл. в г. Владимире, 13 сл. в Муромском, 7 сл. в Гусь-Хрустальном, 6 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в Ковровском, 5 сл. в Меленковском, 4 сл. в Александровском, 4 сл. в Киржачском, 4 сл. в Петушинском, 4 сл. в Селивановском, 3 сл. в Суздальском, 2 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Судогодском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 28 468 случаев заболевания (6410 сл. в г. Владимире, 3551 сл. в Гусь-Хрустальном, 3171 сл. о. Муром, 2034 сл. в Ковровском, 1754 сл. в Александровском, 1665 сл. в Петушинском, 1276 сл. в Юрьев-Польском, 1198 сл. в Вязниковском, 1160 сл. в Кольчугинском, 1027 сл. в Суздальском, 928 сл. в Собинском, 695 сл. в Гороховецком, 783 сл. в Меленковском, 768 сл. в Киржачском, 641 сл. в Камешковском, 620 сл. в Селивановском, 431 сл. в Судогодском, 356 сл. в г. Радужном