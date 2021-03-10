С ЗЧМТ, СГМ, ушибленной раной теменной части головы он был госпитализирован в больницу.

Утром 9 марта в 11:15 на 382 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» возле посёлка Великодворье на дороге «Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума» произошло дорожно-транспортное происшествие. По информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, столкнулись легковой автомобиль и пассажирский тепловоз.По данным полиции, 52-летний водитель «Audi Q8» выехал на железнодорожный переезд на красный сигнал светофора и столкнулся с локомотивом ЧМЭЗ-2576.В результате аварии пострадал мужчина, сидевший за рулём «немца». С ЗЧМТ, СГМ, ушибленной раной теменной части головы он был госпитализирован в больницу.