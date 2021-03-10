Госдума 10 марта приняла в третьем, окончательном чтении президентский законопроект об особом регулировании детских школ искусств. Инициатива поднимет статус таких образовательных учреждений, уверен спикер ГД Вячеслав Володин.

Госдума 10 марта приняла в третьем, окончательном чтении президентский законопроект об особом регулировании детских школ искусств. Инициатива поднимет статус таких образовательных учреждений, уверен спикер ГД Вячеслав Володин.Принятый закон определяет статус детских школ искусств и поднимает их с муниципального на региональный уровень."Это значит, что школам искусств больше не придется конкурировать за бюджетные средства с муниципальными образовательными и спортивными учреждениями", – пояснил Володин.Теперь за их финансирование, оснащение и кадровый состав будут отвечать не муниципалитеты, а региональные министерства культуры, отметил спикер Государственной Думы.Изменится и принцип отбора кандидатов в творческие училища. Основным критерием приема будут не результаты Единого госэкзамена, а талант, сказал Володин.Он выразил уверенность, что принятый закон поможет сохранить традиционное для нашей страны качественное классическое образование в области искусств.Законопроект на рассмотрение Госдумы внес в декабре 2020 года президент России Владимир Путин. Новые положения вступят в силу с 2023-2024 учебного года.При поступлении в творческие школы приоритет получат одаренные поступающие. Такие образовательные учреждения смогут создаваться по одному или нескольким видам искусств.