Спикер Госдумы Вячеслав Володин решил создать личные аккаунты в популярных социальных сетях. Страницы председателя ГД появятся в Одноклассниках, ВКонтакте и мессенджере Телеграм.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин решил создать личные аккаунты в популярных социальных сетях. Страницы председателя ГД появятся в "Одноклассниках", "ВКонтакте" и мессенджере "Телеграм".«Принял решение завести личные аккаунты в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и «Телеграме», — сказал спикер в общении с журналистами.Соцсети являются эффективным способом общения с гражданами, пояснил Володин. Он заверил, что будет пользоваться всеми возможностями этих площадок.Заводить личные аккаунты в популярных западных соцсетях – Facebook, Twitter и Instagram – председатель ГД не намерен. Эти платформы нарушают российское законодательство и права человека, объяснил Володин.Ранее спикер Госдумы блокировку соцсетью Facebook материалов российских СМИ. Председатель ГД обвинил западную интернет-платформу в нарушении основополагающих прав и свобод граждан. включая права на распространение и получение информации.Крупные социальные сети нарушают национальное законодательство, указал Володин. "Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ», – сказал он.