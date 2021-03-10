Из-под земли возле торгово-развлекательного центра Столица в Индустриальном районе Перми забил фонтан горячей воды, передает . Выяснилась причина необычного происшествия – из-за ..

Из-под земли возле торгово-развлекательного центра "Столица" в Индустриальном районе Перми забил фонтан горячей воды, передает . Выяснилась причина необычного происшествия – из-за отключения электричества насосы не справились с нагрузкой и произошел прорыв. Очевидцы снимают происходящее на видео.