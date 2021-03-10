Из-под земли возле торгово-развлекательного центра Столица в Индустриальном районе Перми забил фонтан горячей воды, передает . Выяснилась причина необычного происшествия – из-за ..
<a href="https://33live.ru/novosti/10-03-2021-vozle-tc-v-permi-prorvalo-teplotrassu.html" target="_blank">Возле ТЦ в Перми прорвало теплотрассу</a> - Из-под земли возле торгово-развлекательного центра Столица в Индустриальном районе Перми забил фонтан горячей воды, передает . Выяснилась причина необычного происшествия – из-за ..
[url=https://33live.ru/novosti/10-03-2021-vozle-tc-v-permi-prorvalo-teplotrassu.html]Возле ТЦ в Перми прорвало теплотрассу[/url] - Из-под земли возле торгово-развлекательного центра Столица в Индустриальном районе Перми забил фонтан горячей воды, передает . Выяснилась причина необычного происшествия – из-за ..