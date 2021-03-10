С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 18816 человек. Врачам удалось поставить на ноги 16469 пациентов. В стационарах лежит 394 жителя, из них 237 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1753 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрирован 41 новый случай заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 16 пациентов.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 12 костромичам. Шесть человек оказались инфицированы в Шарье, четыре – в Мантурово. По два пациента с ковидом прибавилось в Кадыйском, Галичском, Костромском и Нейском районах. По одному – в Волгореченске, Судиславле, Павино, Красном-на-Волге, Парфеньево, Поназырево и Макарьевском районе.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 18816 человек. Врачам удалось поставить на ноги 16469 пациентов. В стационарах лежит 394 жителя, из них 237 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1753 заболевших.