Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 28 468 жителей.

По информации Роспотребнадзора на 10 марта, во Владимирской области подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом.Во Владимире выявлено 19 заболевших Covid-19. Ещё 13 человек подхватили опасную болезнь в Муромском, 7 - в Гусь-Хрустальном, 6 - в Кольчугинском, по 5 - в Ковровском и Меленковском районах. Ещё по 4 человека оказались инфицированы в Александровском, Киржачском, Петушинском и Селивановском районах, 3 - в Суздальском районе, 2 - в ЗАТО Радужный, а также по 1 случаю ковида диагностировано в Вязниковском и Судогодском районах.Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 28 468 человек.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.