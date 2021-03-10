Сумма штрафа составила 120 тысяч рублей.

В Муроме начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Владимирской области Московско-Окского управления Федерального агентства по рыболовству оштрафован за взятки в виде незаконно выловленной рыбы.СУ СК и ФСБ установили, что с 2016 года 49-летний начальник одного из отделов ведомства умышленно информировал браконьеров о проведении проверок. Вдобавок, от трёх рыбаков он получил взятку в виде незаконно пойманной из водоёмов добычи. Добавим, что покрывая противоправную деятельность подельников, он помогал им избегать административной ответственности.Интересно, что за всё вышеперечисленное суд наказал его штрафом - 120 тысяч рублей.