Статистика заболеваемости коронавирусом в России показывает положительные изменения. За прошедшие сутки оперативный штаб отчитался о сокращении новых случаев заражения.

Статистика заболеваемости коронавирусом в России показывает положительные изменения. За прошедшие сутки оперативный штаб отчитался о сокращении новых случаев заражения.Согласно данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, за прошедшие сутки в России заболело ковидом 9079 человек в 83 регионах России. Клинических проявлений недуга не имели 10,7% выявленных заболевших. От коронавируса вылечилось 13350 россиян. Ковид привел к летальному исходу 466 инфицированных человекСамое большое число новых случаев заражения выявили в Москве. Там за прошедшие сутки обнаружили еще 1116 зараженных. В Санкт-Петербурге обнаружили 959 новых инфицированных. Тройку рейтинга по количеству новых заболевших замыкает Нижегородская область — там ковид нашли у 378 человек.В первую десятку регионов также вошли Московская (291 случай), Ростовская (258 случаев), Воронежская (254 случая), Самарская (254 случая), Иркутская (202 случая), Саратовская (172 случая) и Свердловская (150 случаев) области. Постепенно коронавирус в России сдает позиции. В Ненецком и Чукотском автономных округах новых инфицированных ковидом нет.За все время коронавирусом в России заразилось 4,35 миллиона человек. Полностью выздоровели и покинули лечебницы 3,94 миллиона граждан. Общее количество смертей от ковида достигло значения 90275. По данным официальной статистики, в настоящее время коронавирусом в России заражены 315751 человек.