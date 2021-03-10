Здоровые волосы, гладкая кожа и блестящие ногти. Женщины соглашаются на любые, в том числе и болезненные процедуры, чтобы выглядеть идеально. Но всегда ли это оправдано и безопасно? Сегодня

Здоровые волосы, гладкая кожа и блестящие ногти. Женщины соглашаются на любые, в том числе и болезненные процедуры, чтобы выглядеть идеально. Но всегда ли это оправдано и безопасно? Сегодня поговорим о дерматологических проблемах, с которыми сталкивается прекрасная половина человечества. У нас в студии врач-дерматовенеролог, заведующая отделением Областного кожно-венерологического диспансера Братчина Валерия Викторовна.