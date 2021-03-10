Похищенное имущество возвращено законному владельцу.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Вязниковского района. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража).В середине февраля в полицию обратился местный житель, сообщивший о пропаже принадлежащего ему мобильного телефона. Сотрудникам полиции потерпевший пояснил, что пропажу гаджета обнаружил после поездки на личном автомобиле.Фигурант был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий и дал признательные показания.Следствием установлено, что потерпевший, встретив обвиняемого на дороге, предложил подвезти его. Во время поездки, воспользовавшись моментом, когда потерпевший вышел из машины, злоумышленник похитил с приборной панели автомобиля мобильный телефон, после чего скрылся. В дальнейшем телефон он планировал продать.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Похищенный телефон возвращен законному владельцу.