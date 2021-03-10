Прокуратура потребовала обеспечить их питьевой водой.

Суздальская межрайонная прокуратура проверила обеспечение питьевой водой жителей села Сновицы и установила, что согласно схеме, централизованное водоснабжение не предусмотрено.В свою очередь, Роспотребнадзор, установил, что вода из колодца, которым пользуются жители, не соответствует СанПиН. В частности, в ней значительно превышено содержание марганца и железа, что говорит о непригодности для употребления. Кроме того, колодец не чистили с 2018 года.В результате надзорное ведомство внесло представление главе Суздальского района, а также возбудило дело об административном правонарушении. Рассмотрение актов прокурорского реагирования и устранение нарушений находится на контроле прокуроров.