Спецтариф будет действовать для детей 10-17 лет

В летние каникулы школьники 10-17 лет получат 50-процентную скидку на железнодорожные билеты. Холдинг «РЖД» предоставляет специальный тариф, который позволит сэкономить при организации отдыха, уже седьмой год подряд, сообщает пресс-служба ГЖД.Билеты за полцены можно будет оформить на поездки по территории России, запланированные в период с 1 июня по 31 августа. Скидка предоставляется при оформлении проездных документов- в общие (с местами для сидения) и плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования, в том числе фирменные, сформированные ФПК. (за исключением скоростных и высокоскоростных поездов),- в вагоны 2 и 3 класса моторвагонного подвижного состава (дальнего следования).- в международных поездах формирования ФПК при условии, что поездка совершается по территории России.Кроме того, вот уже третий год подряд для детей 10-17 лет введут спеццены и на билеты в купейные вагоны двухэтажных поездов. При этом цена проездного документа будет сопоставима с половиной стоимости проезда по тому же маршруту в плацкартном вагоне.Купить билет со скидкой можно на официальном сайте компании «РЖД», через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», а также в билетных кассах. Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа «Полный» и ввода сведений о детях. Возраст ребенка определяется на день начала поездки.Скидка 50% предоставляется только на билет, оплата постельного белья взимается в полном объеме. При путешествии в двухэтажных купейных вагонах повышенной комфортности взимается и стоимость сервисных услуг.Холдинг «РЖД» впервые предоставил скидку 50% на билеты для детей от 10 до 17 лет летом 2016 года. За это время спецтарифом воспользовались около 14 млн школьников.