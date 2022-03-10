Октябрьским районным судом города Владимира продлена мера пресечения в виде заключения под стражу в...

Октябрьским районным судом города Владимира продлена мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вишневского Г.Н., обвиняемого в получении взяток ( п. «в» ч. 5 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 4 ст. 290 УК РФ).Органами предварительного следствия Вишневский Г.Н. обвиняется в получении в период с августа по ноябрь 2021 года взяток в виде денег и услуг имущественного характера в значительном и крупном размере от руководителей двух коммерческих организаций и государственного автономного учреждения Владимирской области.Напомним, в СИЗО экс-чиновника, который с марта 2021 года курировал в регионе социальный блок, отправили 17 ноября. По первому уголовному делу Григорий Вишневский обвиняется в получении взятки в размере около 600 тысяч рублей, по второму – 150 тысяч рублей.Постановлением Октябрьского районного суда города Владимира от 10 марта 2022 года срок содержания обвиняемого Вишневского Г.Н. под стражей продлен на 2 месяца, а всего до 6 месяцев, то есть до 14 мая 2022 года включительно.При принятии решения судом было принято во внимание, что Вишневский Г.Н. обвиняется в совершении двух особо тяжких и одного тяжкого преступлений против государственной власти и интересов государственной службы коррупционного характера, представляющих высокую степень общественной опасности, санкции за совершение которых предусматривают наказание, в том числе, в виде лишения свободы на длительный срок.