Суд продлил арест экс-чиновника до 14 мая.

В Октябрьский районный суд Владимира на два месяца продлил арест бывшего вице-губернатора Об этом рассказали в пресс-службе Владимирского облсуда.В суд поступило соответствующее ходатайство от следователя. Постановлением суда от 10 марта срок содержания обвиняемого в СИЗО продлён на два месяца, до 14 мая включительно.Ранее , что по версии следствия в период с 17 августа по 15 ноября он получил от представителя ООО «Градиал» Жухарева В.Ю. 600 тысяч рублей за принятие решений должностными лицами администрации Коврова и администрации Владимирской области в пользу указанной компании. Госслужащий должен был обеспечить приёмку работ по ремонту МБОУ «Гимназия №1 имени А.Н. Барсукова», по заключенному с мэрией Коврова договору. Он также должен был закрыть глаза на несвоевременное исполнение контракта.Позднее на чиновника Следком писал, что июля по ноябрь текущего года за общее покровительство и попустительство по службе замгубернатора получил через посредников от директора одного из учреждений незаконное вознаграждение в размере более 150 тысяч рублей.Добавим, что фигурант отказался давать показания по делу, воспользовавшись статьей 51 Конституции. При избрании меры пресечения судья учёл, что подозреваемому вменяют преступления коррупционного характера.