Собранные предложения партия передаст в Правительство.

Предложения Единой России по обеспечению социально-экономической стабильности на оперативном совещании 9 марта представили координаторы направлений народной программы партии. Они уже начали проработку инициатив с представителями министерств. Некоторые были одобрены в Правительстве при подготовке второго пакета мер поддержки экономики и граждан в условиях санкций, сообщил первый вице-спикер Госдумы, который представляет Единую Россию в оперштабе Правительства РФ, Александр Жуков.В частности, речь идет об освобождении граждан от уплаты подоходного налога по вкладам, поддержке авиаперевозок и гостиничного бизнеса. Также одобрение получил законопроект, который станет первым шагом к национализации имущества иностранных компаний, покидающих российский рынок – с этим предложением ранее выступила Единая Россия.Единая Россия предложила расширить меры поддержки агропромышленного комплекса и сельхозпроизводителей. Упор сделан и на обеспечение контроля за ростом цен на продовольствие и наценками торговых сетей на ряд продуктов, а также за расходованием средств на проведение весенних полевых работ. Партия добилась выделения средств на посевную в полном объеме.Отдельно участники совещания остановились на мерах социальной поддержки граждан, отметила глава партийной комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.В ходе обсуждения были представлены и меры поддержки по другим направлениям. Например, в сфере ЖКХ речь идет об ограничении роста тарифов и отмене ряда штрафов для жителей, поддержке спроса в строительной отрасти и регулировании цен в ней. Шла речь и о поддержке образования, науки, экологии.Работа, которая ведется сегодня, это первоочередные меры. Санкции ужесточаются. Это экономическая война. И меры, которые предпринимаются, исходят из реальной ситуации, - подчеркнул в заключение Александр Жуков.Западные санкции не должны отрикошетить в россиян. И молниеносная реакция законодателей позволит защитить граждан страны, предоставить новые гарантии людям, которые нуждаются в помощи со стороны государства, – отметила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, координатор направления народной программы Забота о каждом нуждающемся Инна Святенко. – Сегодня с Единой Россией обсуждали новые законодательные инициативы, которые должны остановить рост цен на товары, развивать российские бренды, помочь сотрудникам, чьи работодатели приняли решение приостановить свою деятельность в стране, предоставить новые льготы для семей с детьми у которых снизился доход и имеется ипотека… Такая консолидация позволит не только справиться с санкциями, но и гарантирует гражданам уверенность в завтрашнем дне, которую так стремятся отобрать авторы санкций.