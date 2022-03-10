В этом руководство города-побратима Владимира заверил обер-бургомистр Эрлангена Флориан Яник. В...

В этом руководство города-побратима Владимира заверил обер-бургомистр Эрлангена Флориан Яник.В официальном письме он обратился к своему коллеге Андрею Шохину и всем владимирцам. Отметив, "дружба между Эрлангеном и Владимиром, которой в следующем году исполнится 40 лет, прошла не одно испытание на прочность". И сегодня, в непростое время, Союз городов Германии призывает к сохранению муниципального партнёрства с городами-побратимами. Также мэр Эрлангена отметил необходимость гражданских контактов- связующего звена между народами и поблагодарил программу "Вести-Владимир" за недавний репортаж о "мостахдружбы", посвященный Эрлангенскому дому. По словамФлориана Яника, он надеется на скорые встречи во Владимире. Глава областногоцентра Андрей Шохин выразил признательность своему коллеге и жителям Эрлангеназа искреннюю и объективную позицию.