В номинациях «Лучшая теплоэнергетическая», «Лучшая управляющая», «Лучшая электроэнергетическая» и «Лучшая многоотраслевая» организации конкурс признан не состоявшимся.

Во Владимирской области подвели итоги конкурса на лучшую организацию в отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Департамент ЖКХ лучших водопроводчиков. В остальных номинациях поступило недостаточное количество заявок.Жюри оценивало работу коммунальщиков из Владимира, Гусь-Хрустального, Мурома, а также Вязниковского, Александровского, Судогодского и Юрьев-Польского районов. Остальные муниципалитеты проигнорировали участие.В результате «Лучшей организацией водопроводно-канализационного хозяйства» стал МУП «Водопровод и канализация» из Мурома. «Владимирводоканал» и ООО «ЭкоСток» из Судогды заняли вторые и третьи места.В номинациях «Лучшая теплоэнергетическая», «Лучшая управляющая», «Лучшая электроэнергетическая» и «Лучшая многоотраслевая» организации конкурс признан не состоявшимся.