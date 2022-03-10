Министерство культуры обещает помощь в восстановлении рухнувшей стены знаменитой Свято-Троицкой...

Министерство культуры обещает помощь в восстановлении рухнувшей стены знаменитой Свято-Троицкой обители в Муроме.Напомним, восточная часть ограды женского Свято-Троицкого монастыря обрушилась в апреле 2021-ого года. Обитель в Муроме известна всей стране. Свято-Троицкий монастырь был основан во второй четверти 17-ого века.В главном храме обители- Троицком- покоятся мощи святых благоверных Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи и брака.Архитектурный комплекс- Свято-Троицкий монастырь- находится в федеральной собственности. Тем не менее, уже в августе 21-ого года Владимирская область выделила бюджетные средства из резервного фонда. Их направили на разработку научной проектной документации. По итогам конкурса её разработала "Владимирреставрация". Как отмечают в инспекции по охране объектов культурного наследия, документация уже получила положительное заключение историко-научной экспертизы. Предусмотрено укрепление фундаментов, воссоздание кирпичной кладки, восстановление ограды обители. Теперь предстоит уточнить источники финансирования.Мария Волозина, и.о. начальника инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области: "Руководителем региона было направлено обращение в Министерство культуры. Это очень значимый и весомый шаг- с просьбой определить источники финансирования по восстановлению данного памятника, находящегося в федеральной собственности. Мы уже обладаем информацией, что Министерство культуры очень внимательно отнеслось к рассмотрению данной просьбы. Запросило дополнительное финансирование в Министерстве финансов Российской Федерации на восстановление этого участка".