Он проводится по восьми направлениям. Добровольчество, Патриотическое воспитание, Экология и...
Он проводится по восьми направлениям. "Добровольчество", "Патриотическое воспитание", "Экология и туризм", "Творчество", "Семья, материнство и детство", "Равные возможности"- об интеграции молодых людей с инвалидностью в обществе, "Профилактика асоциальных явлений", "Здоровый образ жизни и спорт". ([email protected]
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Участникам конкурса необходимо зарегистрироваться в системе "Молодёжь России". Заявку и проект необходимо отправить на адрес электронной почты до 10 марта.
Дополнительные вопросы можно задать по телефону: 77-83-91.