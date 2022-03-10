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<a href="https://33live.ru/novosti/10-03-2022-molodezh-vladimirskoj-oblasti-priglashayut-prinyat-uchastie-v-konkurse-dobrovolcheskix-proektov-vazhnoe-delo.html" target="_blank">Молодежь Владимирской области приглашают принять участие в конкурсе добровольческих проектов Важное дело</a> - Он проводится по восьми направлениям. Добровольчество, Патриотическое воспитание, Экология и...