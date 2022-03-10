Свои работы в Москве представил Михаил Блинов. Название экспозиции - Пластика металла. Художник...

Свои работы в Москве представил Михаил Блинов. Название экспозиции - "Пластика металла".Художник работает с различными материалами - не только с камнем. Его фигуры сделаны из дерева, металла, арт-бетона и даже пластика. Михаил Блинов- автор известных владимирцам скульптур: мальчика-хулигана на скамейке в центре и Земского доктора у одной из клиник областного центра. Широкое признание получили и стальные образы художника. Ценители отмечают: автор мастерски умеет смягчать холодность металла. Теперь талант владимирца смогут оценить и в столице. Выставка будет работать до 5 апреля.Михаил Блинов, скульптор:- Мне позвонили из ВДНХ, из культурно-просветительского центра цветоводства. Это павильон номер 29. ... И буквально за два дня собралась экспозиция.