Недавно установленный без предупреждения светофор на одной из центральных улиц города навел смуту среди автомобилистов. Послужило ли нововведение на благо водителям или наоборот

Недавно установленный без предупреждения светофор на одной из центральных улиц города навел смуту среди автомобилистов. Послужило ли нововведение на благо водителям или наоборот прибавило хлопот? Напомним, что еще год назад дорожные знаки разрешали выезд с этой улицы и направо, и налево. Позже был установлен знак, разрешающий поворот только направо. А теперь и вовсе повесили светофор,