В Госдуме сегодня пройдёт встреча с представителями Федеральной антимонопольной службы. Участником...

В Госдуме сегодня пройдёт встреча с представителями Федеральной антимонопольной службы.Участником диалога станет и депутат Госдумы от Владимирской области Игорь Игошин. Главная тема- регулирование цен на товары первой необходимости в России. Рост цен, по мнению парламентариев, необоснован. Главная задача сегодня- поддержать граждан и экономику. Какие ключевые решения уже приняты? Об этом Игорь Игошин рассказал "Вестям".Игорь Игошин, депутат Государственной Думы от Владимирской области:- В связи с санкциями, которые введены, возникают проблемы в целом ряде секторов российской экономики. И мы оперативно стараемся минимизировать, наладить работу хозяйственной жизни страны. Уже принят ряд законов в оперативном режиме, чтобы снять напряжение, восстановить ритм производства. И главная цель- бесперебойная работа предприятий, сохранение занятости, налоговых платежей, социально-экономической стабильности.В первый пакет решений, как пример, входит мораторий на проверки малого и среднего бизнеса в текущем году. И я думаю, что если ситуация будет сложная, это решение будет продлеваться. Это даст возможность, по крайней мере, сконцентрироваться на работе, не отвлекаться на внешние проверки. Тем более, большинство ревизий, которым подвергаются коммерсанты- малый и средний бизнес- носят в общем-то буквоедский характер, а не улучшают экономику.Также упрощается получение статуса участника свободной экономической зоны в Крыму. Организация за его пределами должна иметь филиал или представительство на полуострове.Мы одобрили предложение правительства о кредитных каникулах, как для граждан, так и для малого и среднего бизнеса. Это очень важный момент. Право на отсрочку платежей могут получить те, чей доход упал более чем на 30 процентов. Сам заёмщик уже не находится на каникулах, а сам кредит не больше установленного Правительством уровня для малого и среднего бизнеса. На мой взгляд, вот такие кредитные каникулы позволят уберечь предпринимателей от массовых банкротств. Для реагирования на новые витки санкций мы расширяем полномочия Правительства. Оперативно кабинет министров сможет повышать пенсии и доплаты, а также принимать решения по индексации.