Поезда будут ходить через день

Между Владимиром и Йошкар-Олой запустили прямой железнодорожный маршрут. Пассажиры смогут совершать поездки через день, сообщает пресс-служба ГЖД.Из Йошкар-Олы беспересадочный плацкартный вагон будет отправляться в составе поезда № 638 сообщением Йошкар-Ола – Арзамас в 23:50 и прибывать во Владимир на следующие сутки в 18:32.В обратном направлении он будет отправляться в составе поезда № 668 сообщением Владимир – Ковров в 12:00 и прибывать в столицу Марий Эл на следующие сутки в 06:00. В пути следования предусмотрены остановки Зеленый Дол, Канаш, Сергач и другие.Вагон оборудован системой кондиционирования и экологически чистыми туалетными комплексами.Приобрести билеты и узнать информацию о графике движения поездов можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.Напомним, в декабре прошлого года для улучшения транспортного обслуживания жителей и гостей Республики Марий Эл, а также для повышения туристического потенциала субъектов РФ холдинг «РЖД» запустил прямое железнодорожное сообщение Йошкар-Ола – Нижний Новгород – Санкт – Петербург с остановками в Арзамасе, Иванове, Ярославле, Рыбинске и других городах. На летний период рассматривается возможность назначения прямых поездов из Йошкар-Олы в южном направлении.