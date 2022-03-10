Украина вбросила в массы очередной фейк, разметив в Сети снимки из разрушенного роддома в Мариуполе. Оказалось, что для фотографа позировала в разной одежде одна и та же известная в Незалежной модель.

Украина вбросила в массы очередной фейк, разметив в Сети снимки из разрушенного роддома в Мариуполе. Оказалось, что для фотографа позировала в разной одежде одна и та же известная в Незалежной модель.Всего фотографий с якобы пострадавшими избольницы всего три. Это странно, поскольку Украина заявляла о сотнях пострадавших. Однако выяснилось, что на кадрах не три беременных женщины, а одна. Модель по имени Марианна в "Инстаграм" известна, как krevvetochka.Блогерша играет сразу двух разных беременных– ей для этого пришлось переодеться и перекраситься. Девушка действительно беременна, но в том роддоме она быть не могла, поскольку его оккупировали националисты.В микроблоге модели внимательные подписчики уже поняли, что девушка участвовала в постановке. Пользователи соцсети стали интересоваться, сколько Марианне заплатили за такую провокация. Журналисты выяснили, что в действительности ни персонал, ни пациенты больницыне пострадали.Напомним, на Украине продолжается российская спецоперация. 24 февраля о ее начале заявил президент нашей страны Владимир Путин. Она призвана защитить жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. установить полный контроль Запорожской АЭС. Ранее объект находился под охраной украинских силовиков, но они сдались, после чего были отпущены домой.