За свою карьеру артист заработал целое состояние и успел обзавестись внушительным имуществом

За свою карьеру артист заработал целое состояние и успел обзавестись внушительным имуществомНи для кого не секрет, что за последние пару недель столичная звездная тусовка понесла потери. После того как на Украине началась спецоперация, некоторые российские знаменитости перестали выходить на связь в соцсетях и поспешили покинуть страну. В число тех, кто уехал и пропал с радаров, вошел и певец Валерий Леонтьев. За границей у артиста не только живет жена, но и хранится внушительное имущество.В последний раз исполнитель выходил на связь с поклонниками 20 февраля. Пока российские знаменитости покидали страну одна за другой, поклонникам Валерия Яковлевича оставалось только гадать, остался ли он на родине. Но несколько дней назад на вопрос о местонахождении певца ответил его приятель. По его словам, .Многие знают, что супруга артиста Людмила Исакович, с которой он вместе почти полвека, давно обосновалась в Майами. Однако к своим 72 годам Валерий Леонтьев обзавелся не только крепким союзом, но и внушительными богатствами. Часть многочисленного имущества, как и любящая супруга, дожидается Валерия Николаевича за границей.Как сообщает "Комсомольская правда", за океаном у певца есть элитная недвижимость. В свое время артист приобрел роскошный особняк площадью почти 400 квадратных метров, стоимость которого оценивается в три миллиона долларов. А пару лет назад, накануне своего 70-летия, Валерий Николаевич стал владельцем шикарного жилища на набережной в Майами. Обустройством нового семейного гнездышка занималась супруга певца. Благодаря ей там появились антикварные вещицы и дорогостоящие картины.Помимо роскошной недвижимости в Америке с бассейнами и тренажерными залами, у Леонтьева были и другие дорогие покупки. Очевидно, хвастаться Валерий Николаевич не любит, но за него это делают его приближенные. Администратор певца Александр Богданович рассказывал, якобы два года назад исполнитель приобрел яхту в Майами. К тому же, у знаменитости есть вилла в Испании. Иными словами, скучать на чужбине исполнителю точно не придется.Пока общественность гадала, была ли поездка Леонтьева в Штаты запланированной, его директор Борис Чигирев поспешил высказаться. В беседе с Telegram-каналом "Звездач" мужчина заявил, что в решении певца уехать нет ничего удивительного. Во-первых, в связи с пандемией исполнитель подолгу находится в Майами, а в России бывает нечасто. Во-вторых, по словам Чигирева, Леонтьев не планировал гастролей до начала весны.