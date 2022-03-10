Астролог Ада Комракова рассказала, кто из знаменитостей уехал из России.

Астролог Ада Комракова рассказала, кто из знаменитостей уехал из России.Весь мир следит за тем, что сейчас происходит на Украине. Российские звезды тоже не остались в стороне. Кто-то из артистов активно высказывает свою точку зрения, пока остальные предпочитают отсидеться. Некоторые же стали уезжать из страны. Вот только непонятно, певцы и актеры покинули родину навсегда или их поездки были запланированы заранее."Благодаря переходу Юпитера в Рыбы с 29 декабря 2021 года, который в феврале-апреле формирует соединение с Нептуном в Рыбах, активизировалась тема эмиграции в жизни многих людей. Конечно, этот аспект затронул как обычных людей, так и отечественных звезд", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" .Астролог внимательно изучил натальные карты сразу нескольких знаменитостей. Так, стало известно, куда подевался Максим Галкин с супругой, Ксения Собчак и Сергей Лазарев."Исходя из показателей карт рождения, Максим Галкин вместе с семьей и Ксения Собчак действительно отправились в дальние поездки, но исходя из их карт, в этом году они в принципе будут много ездить. Сергей Лазарев также будет находиться за границей в этот период времени, но его действия были запланированы заранее и не имеют прямого отношения к происходящему", – рассказал эксперт.