Мэр Москвы Сергей Собянин провел заседание городской Комиссии по повышению устойчивости развития экономики. О решениях по поддержке жителей столицы градоначальник рассказал в своем блоге.

Мэр Москвы Сергей Собянин провел заседание городской Комиссии по повышению устойчивости развития экономики. О решениях по поддержке жителей столицы градоначальник в своем блоге."Последние дни городские власти находятся в тесном контакте с представителями бизнес-сообщества, предпринимателями и руководителями предприятий разных отраслей. В ходе этого диалога были выявлены типичные проблемы и сложности, с которыми сталкивается московский бизнес в условиях растущего санкционного давления", – написал мэр.В диалоге с представителями бизнеса власти города выработали меры по сохранению рабочих мест.Собянин сообщил, что правительство и Центробанк разрабатывают программы субсидирования процентных ставок по кредитам на рефинансирование прежних займов, пополнение оборотных средств и выплату зарплаты. Со своей стороны предприятия должны сохранить рабочие места, уточнил мэр.Собянин поручил московскому Фонду содействия кредитованию малого бизнеса максимально содействовать предприятиям, желающим оперативно принять участие в этих программах. Градоначальник пообещал, что заявки на получение льготных кредитов будут одобряться максимально лояльно."На решение этих и других задач выделяем из городского бюджета 7 млрд рублей", – подчеркнул мэр.Также приняты решения о новых мерах социальной поддержки горожан. Собянин отметил, что в наиболее уязвимом положении оказались работники предприятий, чьи собственники присоединились к антироссийским санкциям."Для противодействия этим недружественным действиям в ближайшее время будет принят специальный федеральный закон", – написал мэр.Он анонсировал создание в Москве специального кадрового центра, который будет контактировать с работодателями напрямую. Задачей центра Собянин назвал сохранение трудовых коллективов пострадавших предприятий и при необходимости предоставление сотрудникам новых рабочих мест."Кроме того, дано поручение подготовить предложения по переквалификации уволенных работников предприятий", – добавил мэр.Ранее Собянин , что все городские программы будут реализованы – развитие Москвы продолжится. Он напомнил, что у столицы есть успешный опыт преодоления кризисов 2008-2009 годов, 2014-2015 и 2020 годов.