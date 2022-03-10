Обзор ближайших спортивных событий нашего региона. Итак, сегодня во Владимире начнутся областные...

Обзор ближайших спортивных событий нашего региона. Итак, сегодня во Владимире начнутся областные соревнования по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет. Состязания посвящены памяти заслуженного тренера СССР Евгения Чичваркина. Его имя носит Владимирская спортивная школа олимпийского резерва по самбо. Свою историю она ведет с 1966 года, когда Евгений Чичваркин на общественных началах организовал спортивную секцию. Она стала основой будущей детско-юношеской школы по самбо.Завтра Суздаль примет межрегиональные состязания "Золотое кольцо России" по фехтованию среди юношей и девушек до 15 лет. Направление - командная шпага. Главные поединки пройдут 12 марта. Правда, заявлено, что соревнования состоятся без зрителей.А Гусь-Хрустальный готовится принять региональные состязания по легкой атлетике на призы "Боевого братства". Турнир пройдет 12 марта.