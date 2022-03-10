По словам бывшего американского лидера, сейчас Соединенными Штатами "руководят некомпетентные люди".

Бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в подкасте Full Send Podcast заявил, что Америку в мире перестали уважать. По мнению политика, сейчас страной "руководят некомпетентные люди".Трамп подчеркнул, что именно отсутствие уважения к США может стать причиной начала Третьей мировой войны. Не исключил он и то, что при переходе на полномасштабные боевые действия есть вероятность использования ядерного оружия."Да, шанс Третьей мировой войны существует, и это потому, что нашу страну больше не уважают. Да, вы должны бояться ядерной войны, потому что Америкой руководят некомпетентные люди. Думаю, это серьезная угроза", - заявил Трамп.Ранее экс-президент США, выступая в том же подкасте, заявил, что военное усиление ФРГ и Японии может оказаться "не очень хорошей идеей" и нести опасность для Америки.